7 aydır taşlı saldırı kabusuyla yaşıyorlar!

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan tek çocuklu Altındağ Ailesi, Fatih Mahallesi 75'inci Yıl Bulvarındaki iki katlı müstakil evlerine 7 aydır yapılan 7 taşlı saldırı nedeniyle korku içinde yaşıyor.
Evlere temizliğe giderek yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ (50) ve oğlu Ersin Altındağ'ın (14) geçimini sağlayan Perihan Altındağ, saldırılara isyan etti.
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