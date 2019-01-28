7 aydır taşlı saldırı kabusuyla yaşıyorlar!

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Altındağ Ailesi'nin evi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yaklaşık 7 aydan bu yana 7 kere taşlı saldırıya uğradı. Evde engelli eşi ve tek çocuğu ile yaşayan anne Perihan Altındağ (49), yaşananlara isyan etti.

7 aydır taşlı saldırı kabusuyla yaşıyorlar!

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan tek çocuklu Altındağ Ailesi, Fatih Mahallesi 75'inci Yıl Bulvarındaki iki katlı müstakil evlerine 7 aydır yapılan 7 taşlı saldırı nedeniyle korku içinde yaşıyor. Evlere temizliğe giderek yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ (50) ve oğlu Ersin Altındağ'ın (14) geçimini sağlayan Perihan Altındağ, saldırılara isyan etti.

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7 aydır taşlı saldırı kabusuyla yaşıyorlar!

Altındağ, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan taşlı saldırıya karşı güvenlik kamerası taktırdığını, ancak yine de evlerinin camlarının taşla kırılmasına devam edildiğini söyledi. Anne Altındağ, Şehzadeler İlköğretim Okulu 8'inci sınıfa giden oğlu Ersin Altındağ'ı sürekli okula kendisinin götürmek zorunda kaldığını, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

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7 aydır taşlı saldırı kabusuyla yaşıyorlar!

"KAMERAYA RAĞMEN YİNE KIRDILAR": Camları ilk kırıldığında mahallede bomba patladığını sanan Perihan Altındağ, "Bu olaylar 7 ay önce, Temmuz ayı başında başladı. Bir gün sabaha karşı bir gürültü duyduk. Bomba patladı zannettik. Çıkıp, dışarıya baktık. Ancak, o ana kadar kendi evimize karşı bir saldırı olacağı aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Komşular da dışarıya çıkmıştı.

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7 aydır taşlı saldırı kabusuyla yaşıyorlar!

Baktık ki bizim evin camı taş atılıp, kırılmış. Polisi arayıp, şikayetçi olduk. İki gün sonra tekrar taş atıp, camı kırdılar. Bunun üzerine güvenlik kamerası taktırdık. Kameraya rağmen yine camlarımızı kırmaya devam ettiler. Bu sefer polise güvenlik kamerası görüntülerini götürdük. Balkonumuza girdiler, hırsız zannettik. Balkona demir korkuluk taktırdık. Bu sefer de demir korkulukların arasından taş atıp camları kırmaya devam ettiler" dedi.

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