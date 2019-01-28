7 aydır taşlı saldırı kabusuyla yaşıyorlar!

"KAMERAYA RAĞMEN YİNE KIRDILAR": Camları ilk kırıldığında mahallede bomba patladığını sanan Perihan Altındağ, "Bu olaylar 7 ay önce, Temmuz ayı başında başladı. Bir gün sabaha karşı bir gürültü duyduk. Bomba patladı zannettik. Çıkıp, dışarıya baktık. Ancak, o ana kadar kendi evimize karşı bir saldırı olacağı aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Komşular da dışarıya çıkmıştı.