7 aydır maaş alamıyor Beşiktaş'ı tehdit etti

Beşiktaş'ta Vagner Love konusunda kriz devam ediyor. Kadro dışı bırakılan Brezilyalı yıldız için menajerinden siyah-beyazlı ekibe tehdit gibi bir açıklama geldi.



Tecrübeli oyuncunun avukatı Diogo Souza Brezilya basınına yaptığı açıklamada oyuncunun alacaklarının ödenmesini talep ederken, "Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz var ancak eğer oyuncunun maaşını ödememekte ısrar ederlerse, sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuracağız. Bu olursa, sadece ödenmemiş maaşlarını ödemek zorunda kalmayacak, aynı zamanda sözleşmesinin kalan 18 aylık dönemi için de ödeme yapmaları gerekecek" ifadelerini kullandı.



"7 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR"

Daha önce de Love'ın Beşiktaş'tan 7 aylık maaşını ve bonservisini talep ettiği, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardığı kaydedilmişti. Corinthians, bonservisini ele alması durumunda Vagner Love ile sözleşme imzalayacak.