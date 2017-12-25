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696 sayılı KHK'da yer alan siviller düzenlemesi olay oldu!

696 sayılı KHK'da yer alan siviller düzenlemesi olay oldu!

24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'deki son KHK ile siviller için olay bir düzenleme getirildi. Hükümet, darbe girişimi ve terör eylemlerinde şiddet uygulayan sivilleri cezadan muaf kıldı. 696 sayılı KHK ile getirilen 'siviller' düzenlemesi iç savaş çıkarır deniyor.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 00:19 - Güncelleme: 25-12-2017 09:28

24 Aralık tarihli resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı KHK'daki düzenleme endişe yarattı. KHK ile 'darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden sivillere cezai sorumsuzluk' getirildi. Bu düzenleme ile 15 Temmuz'a müdahale eden sivillerin yargılanmasının önüne geçilmek istense de ipin ucu kaçar deniliyor.

Darbe girişimini ve bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivil kişiler hakkında, resmi sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, hiçbir idari, mali veya cezai işlem yapılamayacak.

BU DÜZENLEME İÇ SAVAŞ ÇIKARIR ÇÜNKÜ...
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696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı. Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi:

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

696 SAYILI KHK SİVİLLER DÜZENLEMESİ TAM METİN - TIKLAYIN

Daha önceki düzenleme şöyleydi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

696 sayılı KHK ile olay düzenleme! Akşener: 'İç savaş çıkarır'

695 sayılı KHK ihraç ve iade listesi 24 Aralık Resmi gazetesi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • hakkı 25 Aralık 2017 09:33 geziciler, 6-8 ekim teröristleri neden hopluyorlar. deyneksiz, taşsız köy buldunuz istediğiniz gibi bu millete hırlıyordunuz. yok artık öyle.bu düzenleme ili kolluk güçlerine dokunulmazlık verildiyse daha güzel olurdu.

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