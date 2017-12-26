696 sayılı KHK niye olay oldu! Bir bilen yazdı 4 vahim hata

OHAL kararnamelerinden sonuncusu kamuoyunda büyük tartışma yarattı. 696 sayılı KHK'nın 121. maddesinde yer alan 'siviller' düzenlemesinin ucu açık bırakılınca bu 'iç savaş' çıkarır eleştirileri yükseldi. Dün Mahir Ünal ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, maddenin 15 Temmuz darbe girişimindekilerle sınırlı olduğunu açıkladılar.

Ancak hukuken bağlayıcı KHK metnine 'sözlü' sınırlama getirilmesi pek tatmin etmedi. Hukukçu kökenli Hürriyet Gazetesi yazarı Taha Akyol, 696 sayılı KHK'nın neden hatalı olduğunu izah etti ve vahim hataları sıraladı. İşte bir uzman olarak söyledikleri;

DÖRT YANLIŞ

- Bir: Kanunlarımızda “terör eylemi” diye bir tanım yoktur; bunun yerine darbeyle ilgili Ceza Kanunu maddeleri yazılmalıydı!

- İki: Madde darbe girişiminden başka ayrı kategori gibi “terör eylemleri”nden bahsediyor. Mahir Ünal ise buradaki “terör eylemi”nden kastın da darbe eylemleri olduğunu şifahen söylüyor!

- Üç: Maddede “bunların devamı niteliğindeki eylemler” deniyordu; günümüze kadar sündürülebilirdi! Mahir Ünal’a göre bundan da maksat “sadece 15 ve 16 Temmuz günleri” imiş!

- Dört: KHK’daki “bastırma eylemi” kavramının da hukuki tanımı yoktur, keyfiliğe açıktır...

696 SAYILI KHK'NIN ESASA İLİŞKİN HATALARI



Esasa ilişkin yanlışlar ise KHK’larla adil yargılanma hakkının ihlali, hak arama özgürlüğünün kısıtlanması, masumiyet karinesinin rafa kaldırılması gibi ciddi haksızlıklar getiriyor; üstelik itiraz yolları ya kapalı veya bilerek çok uzatılmış durumda...

696 SAYILI KHK NEDEN OLAY OLDU?

696 sayılı KHK'da yer alan düzenleme darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden sivillere cezai sorumsuzluk getiriyor. KHK'ya yönelik eleştirilerin sebebi ise bunun 15 Temmuz ile sınırlı olduğunun net bir şekilde belirtilmemiş olması.

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Bu madde iç savaş çıkarır! Süleyman Özışık yazdı