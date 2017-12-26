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696 sayılı KHK niye olay oldu! Bir bilen yazdı 4 vahim hata

696 sayılı KHK niye olay oldu! Bir bilen yazdı 4 vahim hata

24 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı KHK iç savaş çıkarır eleştirileri ile gündeme oturdu. Hükümet KHK'nın 15 Temmuz ile sınırlı olduğunu söylese de maddenin ucunun açık olması endişe kaynağı. Hukukçu kökenli Taha Akyol 696 sayılı KHK'nın vahim yönlerini sıraladı.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 08:54 - Güncelleme: 26-12-2017 09:13

OHAL kararnamelerinden sonuncusu kamuoyunda büyük tartışma yarattı. 696 sayılı KHK'nın 121. maddesinde yer alan 'siviller' düzenlemesinin ucu açık bırakılınca bu 'iç savaş' çıkarır eleştirileri yükseldi. Dün Mahir Ünal ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, maddenin 15 Temmuz darbe girişimindekilerle sınırlı olduğunu açıkladılar.

Ancak hukuken bağlayıcı KHK metnine 'sözlü' sınırlama getirilmesi pek tatmin etmedi. Hukukçu kökenli Hürriyet Gazetesi yazarı Taha Akyol, 696 sayılı KHK'nın neden hatalı olduğunu izah etti ve vahim hataları sıraladı. İşte bir uzman olarak söyledikleri;

DÖRT YANLIŞ

- Bir: Kanunlarımızda “terör eylemi” diye bir tanım yoktur; bunun yerine darbeyle ilgili Ceza Kanunu maddeleri yazılmalıydı!

- İki: Madde darbe girişiminden başka ayrı kategori gibi “terör eylemleri”nden bahsediyor. Mahir Ünal ise buradaki “terör eylemi”nden kastın da darbe eylemleri olduğunu şifahen söylüyor!

- Üç: Maddede “bunların devamı niteliğindeki eylemler” deniyordu; günümüze kadar sündürülebilirdi! Mahir Ünal’a göre bundan da maksat “sadece 15 ve 16 Temmuz günleri” imiş!

- Dört: KHK’daki “bastırma eylemi” kavramının da hukuki tanımı yoktur, keyfiliğe açıktır...

696 SAYILI KHK'NIN ESASA İLİŞKİN HATALARI

Esasa ilişkin yanlışlar ise KHK’larla adil yargılanma hakkının ihlali, hak arama özgürlüğünün kısıtlanması, masumiyet karinesinin rafa kaldırılması gibi ciddi haksızlıklar getiriyor; üstelik itiraz yolları ya kapalı veya bilerek çok uzatılmış durumda...

696 SAYILI KHK NEDEN OLAY OLDU?

696 sayılı KHK'da yer alan düzenleme darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden sivillere cezai sorumsuzluk getiriyor. KHK'ya yönelik eleştirilerin sebebi ise bunun 15 Temmuz ile sınırlı olduğunun net bir şekilde belirtilmemiş olması.

AK Parti'den KHK açıklaması! Sivillere yönelik düzenleme kimi kapsıyor?

696 sayılı KHK'daki siviller fıkrasının aslı olan 37. madde

Bu madde iç savaş çıkarır! Süleyman Özışık yazdı

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Burdayiz. 26 Aralık 2017 10:02 Ne yaparsanız yapın ama, o darbeyi önleyen sivillere, dil uzatanın dilini koparın, ama hiçbir yasal güç onları yargılayamaz.

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KİMDİR ?
Taha Akyol
TAHA AKYOL KİMDİR?

Taha Akyol 1946 yılında Yozgat'ta doğdu. Babası Mustafa, annesi Fatma Akyol'dur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladı.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Taha Akyol, yazarlık mesleğine 1977 yılında Herg

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