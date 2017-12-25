696 sayılı KHK ile olay düzenleme! Akşener: 'İç savaş çıkarır'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararname de yer alan olay düzenlemeye tepki gösterdi. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile 'darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden sivillere cezai sorumsuzluk' getirilmişti. Bu madde ile silahını kapan bir sivil sokağa çıkıp 'terör eylemi' yapıyor kanaatine vardığı birini öldürebilir. Sivillerin kendi adaletlerini uygulamasının önünü açan KHK kamuoyunda tepki aldı.
BU İÇ SAVAŞ ÇIKARIR
KHK'ya en dikkat çeken tepkiyi de Meral Akşener verdi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni KHK ile sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur" diye yazdı.
Meral Akşener'in paylaşımları şöyle:
696 SAYILI KHK İLE YAPILAN DÜZENLEME - TIKLAYIN
695 sayılı KHK ihraç ve iade listesi 24 Aralık Resmi gazetesi
696 sayılı KHK'da yer alan siviller düzenlemesi olay oldu!
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İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğDEVAMI »
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