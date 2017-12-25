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696 sayılı KHK ile olay düzenleme! Akşener: 'İç savaş çıkarır'

696 sayılı KHK ile olay düzenleme! Akşener: 'İç savaş çıkarır'

Son KHK 'da yer alan yeni bir düzenleme olay yarattı. Bu düzenleme ile sivillerin terör eylemlerine müdahalesi suç sayılmıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KHK'daki bu düzenlemeye tepki gösterdi ve 'bu iç savaş çıkarır' dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 08:35 - Güncelleme: 25-12-2017 09:27

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararname de yer alan olay düzenlemeye tepki gösterdi. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile 'darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden sivillere cezai sorumsuzluk' getirilmişti. Bu madde ile silahını kapan bir sivil sokağa çıkıp 'terör eylemi' yapıyor kanaatine vardığı birini öldürebilir. Sivillerin kendi adaletlerini uygulamasının önünü açan KHK kamuoyunda tepki aldı.

BU İÇ SAVAŞ ÇIKARIR

KHK'ya en dikkat çeken tepkiyi de Meral Akşener verdi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni KHK ile sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur" diye yazdı.

Meral Akşener'in paylaşımları şöyle:

696 SAYILI KHK İLE YAPILAN DÜZENLEME - TIKLAYIN

695 sayılı KHK ihraç ve iade listesi 24 Aralık Resmi gazetesi

696 sayılı KHK'da yer alan siviller düzenlemesi olay oldu!

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 25 Aralık 2017 09:38 Peki yargı bu işin neresinde olacak. Allah göstermesin böyle bir kaos ortamında kim kimi öldürürse yanına kar mı kalacak. Vatandaşın biri gidip bir solcuyu kesse ve Fetöyü savunuyordu dese ne olacak veya vatandaşın biri gidip sakallı birini vursa İŞİD i destekliyordu dese olayın sonu nereye varacak. Kesinlikle eski haline döndürülmeli. Bu ülkenin askeri var polisi var. Hakimi savcısı var. Bizlere düşen onlara güvenmek ve destek olmak.

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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