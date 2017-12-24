695 sayılı KHK ile 2 bin 756 kişi ihraç edildi! İşte ihraç edilenlerin listesi

695 sayılı KHK ile 2 bin 756 kişi ihraç edildi! İşte ihraç edilenlerin listesi

Son günlerde bugün çıktı yarın çıkacak diye beklenen iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bugün çıktı... Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK'ye göre kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi... 17 kurum kapatıldı... KHK'lar ile TSK'dan 637 personel, Adalet Bakanlığı'ndan 245 kişi, Diyanet'ten 341 kişi ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350 kişi ihraç edildi, 17 kurum kapatıldı... 695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi... 695 sayılı KHK kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi... KHK'lar ile ayrıca, daha önce ihraç edilen 115 kişiye görevleri iade edildi. 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

1100
695 sayılı KHK ile 2 bin 756 kişi ihraç edildi! İşte ihraç edilenlerin listesi

2100
695 sayılı KHK ile 2 bin 756 kişi ihraç edildi! İşte ihraç edilenlerin listesi

3100
695 sayılı KHK ile 2 bin 756 kişi ihraç edildi! İşte ihraç edilenlerin listesi

4100
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat