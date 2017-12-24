695 sayılı KHK ile 2 bin 756 kişi ihraç edildi! İşte ihraç edilenlerin listesi

Son günlerde bugün çıktı yarın çıkacak diye beklenen iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bugün çıktı... Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK'ye göre kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi... 17 kurum kapatıldı... KHK'lar ile TSK'dan 637 personel, Adalet Bakanlığı'ndan 245 kişi, Diyanet'ten 341 kişi ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350 kişi ihraç edildi, 17 kurum kapatıldı... 695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi... 695 sayılı KHK kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi... KHK'lar ile ayrıca, daha önce ihraç edilen 115 kişiye görevleri iade edildi. 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.