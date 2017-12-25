695 sayılı KHK ihraç edilen MEB öğretmen isim listesi

695 sayılı KHK ile birçok ihraç geldi. En çok ihraçların geldiği kurumlardan biri ise MEB oldu. Öğretmen ve memurların ihraç edilen listesi isim isim açıklandı. İşte 695 sayılı KHK ile ihraç edilen öğretmenler. Son günlerde çıktı yarın çıkacak diye beklenen iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 24 Aralık'ta çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK'ye göre kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi. 695 sayılı KHK'da yüzlerce öğretmen ihraç edildi 17 kurum kapatıldı. İşte 695 sayılı KHK ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi Twitter

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695 sayılı KHK ile birçok ihraç geldi. En çok ihraçların geldiği kurumlardan biri ise MEB oldu. Öğretmen ve memurların ihraç edilen listesi isim isim açıklandı. İşte 695 sayılı KHK ile ihraç edilen öğretmenler. Son günlerde çıktı yarın çıkacak diye beklenen iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 24 Aralık'ta çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK'ye göre kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi. 695 sayılı KHK'da yüzlerce öğretmen ihraç edildi 17 kurum kapatıldı. İşte 695 sayılı KHK ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi Twitter

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2 13

695 sayılı KHK ile birçok ihraç geldi. En çok ihraçların geldiği kurumlardan biri ise MEB oldu. Öğretmen ve memurların ihraç edilen listesi isim isim açıklandı. İşte 695 sayılı KHK ile ihraç edilen öğretmenler. Son günlerde çıktı yarın çıkacak diye beklenen iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 24 Aralık'ta çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK'ye göre kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi. 695 sayılı KHK'da yüzlerce öğretmen ihraç edildi 17 kurum kapatıldı. İşte 695 sayılı KHK ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi Twitter

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