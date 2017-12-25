695 sayılı KHK ihraç edilen akademisyen isim isim liste

95 sayılı KHK ile binlerce memur kamudan ihraç edildi. Dün bomba etkisi yaratan 695 sayılı KHK'ya baktığımız zaman 105 akademisyenin ihraç edildiğini görüyoruz. Peki ihraç edilen akademisyenler kimler? Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK kapsamında çeşitli üniversitelerden 105 akademisyen ihraç edildi. KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de ihraç edilen akademisyenler. Twitter

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95 sayılı KHK ile binlerce memur kamudan ihraç edildi. Dün bomba etkisi yaratan 695 sayılı KHK'ya baktığımız zaman 105 akademisyenin ihraç edildiğini görüyoruz. Peki ihraç edilen akademisyenler kimler? Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK kapsamında çeşitli üniversitelerden 105 akademisyen ihraç edildi. KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de ihraç edilen akademisyenler. Twitter

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95 sayılı KHK ile binlerce memur kamudan ihraç edildi. Dün bomba etkisi yaratan 695 sayılı KHK'ya baktığımız zaman 105 akademisyenin ihraç edildiğini görüyoruz. Peki ihraç edilen akademisyenler kimler? Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK kapsamında çeşitli üniversitelerden 105 akademisyen ihraç edildi. KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de ihraç edilen akademisyenler. Twitter

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