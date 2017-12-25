695 sayılı KHK 24 Aralık Diyanet'ten ihraç isim listesi

24 Aralık'ta çıkan 695 sayılı KHK ile birçok ihraç geldi. En çok ihraçların geldiği kurumlardan biri ise Diyanet oldu. Diyanet'ten ihraç edilen memurların listesi isim isim açıklandı. İşte 695 sayılı KHK ile ihraç edilen Diyanet personelleri. Dün açıklanan 696 sayılı KHK'ya göre Diyanet'ten 341 memur ihraç edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK'ye göre kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi. 695 sayılı KHK'da yüzlerce öğretmen ihraç edildi 17 kurum kapatıldı. İşte 695 sayılı KHK ihraç edilen Diyanet çalışanları isim isim listesi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 24

24 Aralık'ta çıkan 695 sayılı KHK ile birçok ihraç geldi. En çok ihraçların geldiği kurumlardan biri ise Diyanet oldu. Diyanet'ten ihraç edilen memurların listesi isim isim açıklandı. İşte 695 sayılı KHK ile ihraç edilen Diyanet personelleri. Dün açıklanan 696 sayılı KHK'ya göre Diyanet'ten 341 memur ihraç edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK'ye göre kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi. 695 sayılı KHK'da yüzlerce öğretmen ihraç edildi 17 kurum kapatıldı. İşte 695 sayılı KHK ihraç edilen Diyanet çalışanları isim isim listesi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 24

24 Aralık'ta çıkan 695 sayılı KHK ile birçok ihraç geldi. En çok ihraçların geldiği kurumlardan biri ise Diyanet oldu. Diyanet'ten ihraç edilen memurların listesi isim isim açıklandı. İşte 695 sayılı KHK ile ihraç edilen Diyanet personelleri. Dün açıklanan 696 sayılı KHK'ya göre Diyanet'ten 341 memur ihraç edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK'ye göre kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi. 695 sayılı KHK'da yüzlerce öğretmen ihraç edildi 17 kurum kapatıldı. İşte 695 sayılı KHK ihraç edilen Diyanet çalışanları isim isim listesi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 24