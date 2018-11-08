69 yaşındaki adam internetten daha çok kadınla tanışmak için bakın ne yaptı!

Hollanda'da da meydana gelen olayda 69 yaşındaki girişimci Emile Ratelband isimli bir adam, mahkemeye başvurarak yaşını kanunen 49 olarak değiştirilmesi talebinde bulundu. Mahkeme sonucu Ratelband'ı üzerken bu olay dünya gündemine oturdu.

Tinder isimli ünlü tanışma platformunda daha fazla kadınla tanışabilmek adına mahkemeye başvurarak, yaşının küçültülmesi isteyen Emile Ratelband isimli adam, doktorların kendisine biyolojik yaşının 45 olduğunu söylediği iddiasında bulundu. Ratelband, "Trans bireyler resmi olarak cinsiyetlerini değiştirebiliyorsa, benim de yeni bir doğum tarihi seçmeme izin verilmesi gerekiyor" diyerek, yaşının değiştirilmesi istedi. Twitter

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Ratelband'in yaşını değiştirmek için yaptığı başvurunun yerel makamlar tarafından reddedildiği aktarıldı. Girişimci ve kişisel gelişim gurusu olan Hollandalı adamın, yerel makamların yaşını resmi olarak değiştirmeyi reddetmesi sonrasında dava açmaya hazırlandığı belirtildi. Twitter

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20 YAŞ GENÇ HİSSEDİYOR Ratelband yaptığı açıklamada, 11 Mart 1949 doğumlu olduğunu ancak kendisini 20 yaş daha genç hissettiğini bu nedenle doğum tarihini 11 Mart 1969 olarak değiştirmek istediğini dile getirdi. Twitter

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