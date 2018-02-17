68. Uluslararası Berlin Film Festivali başladı

ALMANYA'da düzenlenen 68. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale), Wes Anderson'un yönettiği "Isle of Dogs - Ataris Reise" adlı animasyon filminin gösterimiyle başladı. Berlinale Palast'taki festivalin galası öncesinde çok sayıda ünlü isim kırmızı halıda yürüdü.

Festivalin davetlileri arasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Adalet Bakanı Heiko Maas, Devlet Bakanı Monika Grütters, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller'in yanı sıra Helen Miller, Tilda Swinton, Greta Gerwig, Bill Murray, Mario Adorf, Moritz Bleibtreu gibi oyuncular ve açılış filminin yönetmeni Wes Andersson da yer aldı.

"Isle of Dogs — Ataris Reise" filminin dünya prömiyerinin yapıldığı festivalde ilk kez açılışta bir animasyon filmi gösterildi.

ALTIN AYI İÇİN 19 FİLM YARIŞACAK; 78 ülkeden 385 filmin gösterileceği festivalde 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Türkiye'den ise "Generation 14plus" bölümünde Banu Sıvacı'nın yönettiği "Güvercin", "Forum" bölümünde Burak Çevik'in "Tuzdan Kaide" ve "From Expanded" kategorisinde Didem Pekün'ün "Araf" adlı belgesel filmi gösterilecek.

Festivalde ödüller 24 Şubat'ta sahiplerini bulacak.