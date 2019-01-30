67 yaşındaki bahçivan eşcinselleri öldürüp saksıya gömdü İçlerinden birisi ise...

Kanada'nın Toronto kentinde bahçıvanlık yapan Bruce McArthur, 2010-17 arasında kaybolan biri Türk, sekiz erkeği öldürdüğünü itiraf etti. 67 yaşındaki McArthur, geçen Ocak'ta tutuklanmış ve iki cinayetle suçlanmıştı. Polis daha sonra McArthur'u altı cinayetle daha suçladı. McArthur'un kurbanlarının çoğu Toronto'nun Gay Village (Eşcinsel Köy) semtiyle bağlantılı. McArthur'un kurbanlarının kalıntıları, yine Toronto'da Leaside semtindeki bir evde bulundu.
McArthur'a yöneltilen birinci derece cinayet suçlamasının her biri, otomatik ömür boyu hapisle cezalandırılıyor. Bu da 91 yaşına kadar şartlı tahliye talebinde bulunamayacağı anlamına geliyor.
Toronto bölge mahkemesinde ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan katil zanlısı, salı günü başlayan duruşmada suçlarını itiraf etti. Böylelikle en az bir yıl sürmesi beklenen davanın, 4 Subat'ta karara bağlanması bekleniyor. Mahkemede, zanlının özellikle "Gay Village" yakınlarında yaşayan eşcinsel bireyleri hedef aldığı belirtildi.
İlk önce, iki kişiyi öldürmekle suçlanan McArthur 18 Ocak'ta gözaltına alındı, ancak soruşturmanın devamında kayıp altı kişinin cinayetinden de sorumlu tutulmuştu.
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