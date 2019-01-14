65 yaş maaşı kimlere verilmez nafaka alan yaşlılık aylığı alır mı?

2019 asgari ücrete yapılan zammın ardından 65 yaş aylığı maaşlarına da zam yapıldı. 2019 yılından itibaren hiçbir geliri olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı Ocak'ta 609,67 liraya çıkacak.

GÜVENCESİ OLMAYANA: Sosyal güvencesi olmayan veya alma sürecinde bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı almaya aday olan kişi daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Yeni düzenleme ile artık kişiler çocukları ile beraber değil sadece kendisi ve varsa eşi ile değerlendirilecek.

ÜÇ ŞARTI BULUNUYOR: İlk şart 65 yaşını doldurmak. İkincisi, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesinin olmaması. Yani emekli olmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan dul veya yetim aylığı almayacak. Nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. Üçüncü şart, gelir. Kişi başına düşen gelir 423 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.

PARA NEREYE YATIYOR: İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir Ziraat Bankası şubesi tarafından, daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubesi kanalıyla yapılır. Ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olmayıp sosyal yardım niteliğinde. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor. Üç ayda bir ödenen bu aylık 2017 itibarıyla 753 lira (aylık 251 lira).

BAŞVURU NASIL YAPILIR

● Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

● İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

● Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

● SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınması gerekiyor.