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65 yaş aylığı parasını kimler alamayacak-500 lira ödeme kimlere yok

65 yaş aylığı parasını kimler alamayacak-500 lira ödeme kimlere yok

65 yaş aylığı ne zaman verilecek, kimler 65 yaş aylığı alamayacak, Haziran ayında 65 yaş aylığı ödemesi ne zaman, bayramdan önce mi verilecek? Hiçbir sosyal güvenliği olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığı eylül ayından itibaren her ay düzenli olarak ödenecek. 65 yaş aylığı ayda 500 lira olarak ihtiyaç sahiplerine ödenecek.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 15:00 - Güncelleme: 10-07-2018 15:00

Kimlere 65 yaş aylığı ödemesi yapılmayacak, 65 yaş aylığı ne zaman, hangi ayda ve ayın kaçında ödenecek? Emeklilik için prim gününü doldurmamış ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaşındaki kişilere verilen 65 yaş aylığı artık her ay düzenli olarak ödenecek. Ayda 500 lira olacak 65 yaş aylığı eylül ayından itibaren ödenmeye başlayacak. Peki kimler 65 yaş aylığı alabilecek, 65 yaş aylığı kaç para olacak? 

65 yaş aylığı ne zaman ödenecek, kimler 65 yaş aylığı alabilecek? Emekli olmak için prim gün sayısını dolduramayan ve hiçbir güvencesi bulunmayan yaşlılara ödenen 65 yaş aylığı düzenli olarak 3 ayda bir veriliyordu. Erdoğan'ın verdiği müjdeye göre 65 yaş aylıkları artık her ay ödenmeye başlayacak. Yani birikmiş 65 yaş aylığı parasını, vatandaşlar her ay alabilecek. Peki 65 yaş aylığı her ay ne kadar ödenecek? Her bir ay için yaşlılara ne kadar ödenecek?

3 AYLIK YAŞLILIK MAAŞI 1500 LİRA OLDU: Bakanlar Kurulu toplantısında yaşlılara müjdeli haberi Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, ‘’Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. Bu yaşlılar kim? 65 ve üzeri. 65 yaşlılık aylığı diye bir şey var. 2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu üç ayda bir ödeniyor ve her ay için şu an 266 lira. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 lira para almış olacaklar’’ ifadelerine yer verdi.

Üç aylığı toptan ödeniyor, kimler alıyor:  Bunu emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan kadın erkek fark etmez vatandaşlarımız. Ne kadar var? 600 bin civarında bu haktan bu yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 lira para almış olacaklar’’ ifadelerine yer verdi.

65 YAŞ MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR: Bu maaşı alabilmek için 65 yaşın doldurulması gerekiyor. Daha sonra aranan şart, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Bunun yanında nafaka alan kişiler 65 yaş maaşından yararlanamıyor.

KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALAMAZ?

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı ya da farklı bir geliri olan kişiler,

- Sigorta primini yatıranlar ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar,

- Nafaka alan kişiler ya da bunu alma hakkı olacak olan kişiler,

- Sosyal Hizmetler kanununun ilgili hükmü gereğince harçlık alanlar,

- Hane halkının ortalama geliri asgari ücretin 1/3’ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler.

Yukarıda belirtilen kişilerin 2022 aylığını alma hakları bulunmamaktadır. Bundan dolayı burada belirtilen şartları taşıyanların başvuruları reddedilmektedir.

65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

- Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor.

- Başvuru formu, ‘Aile Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunuyor.

- Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri’nden başvuru evrakları alınacak.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

- Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

- SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

- 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.

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