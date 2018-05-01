65 yaş aylığı ne kadar oldu net zamlı yaşlılık maaşı 2018

65 yaş yalığı nedir, kimler yaşlılık aylığı alabilir, yaşlılık aylığı alma şartları nelerdir soruları Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı kimlere bağlanır? Başvuru şartları neler? Ne kadar ödenir?

İşte yaşlılık aylığı hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

YAŞLILIK AYLIĞI NEDİR: Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.

YAŞLILIK AYLIĞI KAÇ PARA OLDU: Başbakan Binali Yıldırım konuyla ilgili '600 bin civarında yaşlılık aylığı alan vatandaş var. Yaşlılık aylığını 266 TL'den 500 TL'ye çıkarıyoruz.. İki katına yakın bir artış yapıyoruz.'

dedi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

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3. Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemeyen,

4. Muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu valiliklerce ya da kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığı almak için başvuru yapabilir.



YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI: Vatandaşlar öncelikle kaymakamlık veya valiliklere bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alacak.

■ İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alacak.

■ Alınan belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

■ SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

■ 65 yaş aylığı için başvuruyu yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.

YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMA ŞARTLARI NELERDİR: Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

Buna göre;

8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.

8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.