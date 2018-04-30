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65 aylığı kaç para oldu ne zaman verilecek-2018

65 aylığı kaç para oldu ne zaman verilecek-2018

65 yaş aylığı nedir, kimler alacak, 65 yaş aylığı ne zaman verilecek ve 2018 yılında zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu soruları merak konusu oldu. 3 ayda bir ödenen yaşlı aylığı ne kadar oldu? Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında müjdeli haberleri bir bir patlattı.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 20:00 - Güncelleme: 30-04-2018 20:00

65 yaş aylığı nedir, kimler 65 yaş aylığı alacak ve 3 ayda bir alınan 65 yaş aylığı zamlı ücreti ne kadar oldu, ne zaman verilecek? 65 yaş yalığı alanları mutlu edecek bomba haberler bugün Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında bombaları bir bir patlayan Yıldırım, en büyük müjdeyi 65 yaş aylığı alan vatandaşlara verdi. Peki 2018 yılı yeni 65 yaş aylığı ne kadar oldu, zamlı yeni fiyatı...

İşte Binali Yıldırım'ın 65 yaş aylığı hakkında yaptığı açıklama...

YAŞLILIK AYLIĞI 500 LİRA OLUYOR: Gençlerden sonra yaşlıları da ihmal edemezdik. Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. Bu yaşlılar kim? 65 ve üzeri. 65 yaşlılık aylığı diye bir şey var. 2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu üç ayda bir ödeniyor ve her ay için şu an 266 lira.

ÜÇ AYDA BİR 1500 LİRA: Üç aylığı toptan ödeniyor yani 3 x 266 lira olarak ödeniyor. Kimler alıyor? Bunu emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan kadın erkek fark etmez vatandaşlarımız. Ne kadar var? 600 bin civarında bu haktan bu yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 lira para almış olacaklar.

Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

 

 

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