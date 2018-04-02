61 terörist etkisiz hale getirildi! Mavi, Turuncu ve Gri liste

İÇİŞLERİ Bakanlığı bir haftalık operasyon bilançosunu açıkladı. Buna göre 26 Mart-2 Nisan günleri arasında bin 91 terör şüphelisi, 3 bin 679 uyuşturucu şüphelisi ile 75 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. 6'sı üst düzey 61 terörist etkisiz hale getirildi...

MAVİ, TURUNCU VE GRİ LİSTEDEN TERÖRİSTLER: Son bir haftada aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 'Mavi' ketegoride aranan Ferhat kod adlı Necmettin Kutum, 'Turuncu' kategoride aranan Mahir kod adlı Cahit Kıt, 'Gri' kategoride aranan İsmail Özdemir ile sözde lider kadrodan İran uyruklu Harun kod adlı teröristin de bulunduğu 6'sı üst düzey 61 terörist etkisiz hale getirildi. 61 teröristten 40'ı ölü, 10'u sağ ele geçirilirken, 11 terörist de teslim oldu.

BİN 385 EPORASYON YAPILDI: Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.385 operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 91 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 206'sı PKK, 13'ü aşırı sol, 19'u DEAY, 853'ü de FETÖ zanlısı. Uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 679, göçmen kaçakçılığından ise 75 kişi gözaltına alındı. Böylece bir haftada toplam 4 bin 845 kişi gözaltına alındı.

CEPHNANELİK ELE GEÇİRİLDİ: Yapılan operasyonlar neticesinde; 9 ilde 28 sığınak, barınak vemağara kullanılamaz hale getirilirken, 48’i ağır ve uzun namlulu silah olmak üzere toplam 55 silah, 245 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 42 el bombası, 4 bin adet mühimmat, ele geçirilirken, 3 el yapımı patlayıcı-mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE BÜYÜK DARBE: Uyuşturucu operasyonlarında bir önceki haftaya göre 2 katından fazla artış ile piyasa değeri 28 milyon 141 bin lira olan uyuşturucu ele geçirilirken, bir önceki haftaya göre 1 katından fazla artış ile Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 333 bin lira olan 423 bin 313 adet kaçak sigara,

104 bin 825 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3.679 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR; Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 635 şüpheli gözaltına alınmıştır. 74 kg esrar, 10 kg eroin, 1,4 kg sentetik kannabinoid, 2,9 kg metamfetamin, 16.276 adet uyuşturucu hap, 203 kök kenevir ve 64 tabanca/tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMARI; Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 30 Mart 2018 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak; 55 bin 369 personel, 9 bin 249 ekip, 218 köpek unsuru ile 7 bin 40 hassas noktada “Türkiye Güven Huzur-11” uygulaması yapıldı.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE; Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 454 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE; 826’sı denizlerde olmak üzere toplam 6.176 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 75 organizatör yakalanarak gözaltına alıdı.