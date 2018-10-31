6000 yılındna geldim dedi bu bitkiyi gösterdi

Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden Chloe isimli kadın anlattığı akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı.

Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten ve ilgi çekmeye çalışan Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı.

Chloe isimli kadın, çok sayıda kişiyi geleceğe gönderdiğini söylüyor. Chloe'nin iddialarına göre gelecekte Güneş, Dünya'ya gittikçe yaklaşacak ve bu sebeple ortalama hava ısısı 40 ila 70 C'ye kadar ulaşacak. Artan ısı sebebiyle Dünya'da büyük bir çöküş başlayacak.

Çöküş süreci bin yıllar alacak. Chloe insanların, dinozorlar ve nesli tükenen diğer canlıları gelecekte tekrar geri getireceğini belirtiyor.

Chloe'ye göre dinozorlar 4529 yılında geri gelecek. Chloe zamanda yolculuk yaptığı iddialarına dayanak olarak 6000 yılından getirdiğini öne sürdüğü bir bitkiyi gösteriyor.

Videoyu izleyen çok sayıda kişi Chloe'nin iddialarını inandırıcı bulmadı. Birçok kişi, Chloe'nin 6000 yılından getirdiği bitkinin aslında zeytin olduğunu belirtti.