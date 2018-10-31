6000 yılından geldim dedi bu bitkiyi gösterdi

Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden Chloe isimli kadın anlattığı akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı.
Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten ve ilgi çekmeye çalışan Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı.
Chloe isimli kadın, çok sayıda kişiyi geleceğe gönderdiğini söylüyor.
Chloe'nin iddialarına göre gelecekte Güneş, Dünya'ya gittikçe yaklaşacak ve bu sebeple ortalama hava ısısı 40 ila 70 C'ye kadar ulaşacak.
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