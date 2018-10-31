6000 yılından geldim dedi bu bitkiyi gösterdi

Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen Chloe isimindeki bir kadın akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Chloe elindeki bitkinin 6000 yılına ait olduğunu söyledi.

Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden Chloe isimli kadın anlattığı akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı.

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Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten ve ilgi çekmeye çalışan Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı. Twitter

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Chloe isimli kadın, çok sayıda kişiyi geleceğe gönderdiğini söylüyor. Twitter

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