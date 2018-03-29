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600 polisin katılımıyla Gaybubet operasyonu

600 polisin katılımıyla Gaybubet operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 5 ilde 63 adrese 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 00:05 - Güncelleme: 29-03-2018 00:05

BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağı bilgisine ulaşması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY yönetiminin talimatı doğrultusunda haklarında henüz adli işlem yapılmamış, deşifre edilmemiş ya da firari durumda olan şüphelilerin, Türkiye genelinde örgüt içinde sözde "atamaya tabi tutarak" yer değiştirdikleri tespit edildi.

Gittikleri illerde örgüt yapılanması içinde görev aldıkları, faaliyetleri duran oluşumları tekrar canlandırmaya çalıştıkları, özellikle örgüt üyesi tutuklu, hükümlü veya firarilerin ailelerine yardım etme bahanesiyle örgüte yeni eleman kazandırma faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi.

Örgüte mensup kadınların birçoğunun farklı illerde yürütülen soruşturmalarda firari oldukları ve örgüt tarafından gaybubetevi olarak nitelendirilen hücre evlerinde kaldıkları ortaya çıkarıldı.

ÖRGÜTSEL TOPLANTILAR DÜZENLİYORLAR

Bu şüphelilerin, belirli aralıklarla öğrenci evlerini, tutuklu, hükümlü ve firari aileleri ile bazı ilçelerde bulunan örgüt mensuplarını ziyaret ettikleri, herhangi bir işte çalışmadıkları halde çok sık harcama yaptıkları ve zaman zaman döviz bozdurdukları, farklı illerde bulunan örgüt mensuplarına maddi yardımda bulundukları tespit edildi.

Ayrıca tespit edilen mütevelli grubu içinde yer aldıkları kaydedilen şüphelilerin, zaman zaman örgütsel toplantılar düzenledikleri ve örgüt adına para topladıkları, kadın eğitim danışmanları içinde yer alan zanlılara hücre evi ayarladıkları ve maddi destekte bulundukları belirlendi.

Bu bilgiler üzerine Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta tespit edilen, aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63 adreste çok sayıda şüpheliye yönelik 600 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Mart 2018 00:12 Masal Hikaye!................ Hangisi Darbeci?........ İşimize bakalım yalan, talan, yağma, hırsızlık suçlarında her kes bizden geri kaldı Euro 5 liraya dayandı, Dolar 4 Lirayı aştı _____________Borçlar katlandı!

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