60 yıllık eşine sevgililer gününde öyle bir hediye aldı ki görenler şoke oldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde oturan Ahmet Baki (85), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 10 çocuk annesi eşi Raziye Baki'ye (78) sürpriz yapmak istedi. Alacağı hediye için uzun süre düşünen Baki, sonunda çok ilginç bir karar verdi.

60 yıllık eşine sevgililer gününde öyle bir hediye aldı ki görenler şoke oldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde oturan Ahmet Baki (85), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 10 çocuk annesi eşi Raziye Baki'ye (78) sürpriz yapmak istedi. Alacağı hediye için uzun süre düşünen Baki, sonunda çok ilginç bir karar verdi.

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60 yıllık eşine sevgililer gününde öyle bir hediye aldı ki görenler şoke oldu

Eşinin hayvanları çok sevdiğini bilen Ahmet Baki, hayvan pazarına gitti ve 4 bin liraya aldığı buzağıyı süsleyip, evlerinin önüne getirdi. Baki, burada eşine, "Sevgililer günümüzde sevinçle karşıla beni, gel! Hediye aldım sana, gel sev onu" diye seslendi. Eşinin sesini duyup dışarı çıkan Raziye Baki, sürpriz karşında çok şaşırdı ve sevindi. Raziye Baki, kucakladığı eşine teşekkür etti.

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60 yıllık eşine sevgililer gününde öyle bir hediye aldı ki görenler şoke oldu

Huzurlu ve mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Ahmet Baki, "Önceleri yoksul zamanlarımızda küçük hediyeler alıyordum. Bu yıl ekonomik olarak müsaittim. Eşim de hayvanları çok sevdiği için, büyüğe zor bakar, küçüğe daha rahat bakar diye, eşimi mutlu etmek için ona buzağı aldım...

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60 yıllık eşine sevgililer gününde öyle bir hediye aldı ki görenler şoke oldu

60 yıllık evliliğimizde hayatımız hep güzel geçti. On çocuk sahibiyim. Yokluk zamanlarımda onlara varlıklı gibi bakabildim. Eşimle evleneceğim zaman, onu atla almaya gittim. At ile kapıma getirdim. O günden bugüne anladığım tek şey huzurdur. O yüzden de çok mutluyum" dedi.

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