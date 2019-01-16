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6 yıldır ne yaptıysa olmadı! Hayalleri suya düşünce köyüne döndü

6 yıldır ne yaptıysa olmadı! Hayalleri suya düşünce köyüne döndü

Sivas'ta yaşayan ve KPSS’den 83,5 puan almasına rağmen 6 yıldır atanamayan öğretmen adayı İbrahim Çamcı, hayallerini geride bırakarak köyüne dönmek zorunda kaldı. Çamcı şimdi 4 inekle geçimini sağlamaya çalışıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 15:00 - Güncelleme: 16-01-2019 15:00

2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne giren İbrahim Çamcı, 4 yıl sonra buradan mezun oldu. Daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden formasyon belgesini alarak öğretmenlik yapmaya hak kazandı. Yıllardır KPSS sınavlarına giren genç öğretmen adayı, atanamayınca Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Mumcuçiftliği köyüne yerleşti. Babasından kalma 4 inek ile burada çobanlık yaparak hayatını idame ettiriyor.

ATANAMAYINCA KÖYÜNE DÖNDÜ: İbrahim Çamcı, yıllardır atanamadığı ve köyüne döndüğünü belirterek, “2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesine giriş yaptığım Türk Dili ve edebiyatı bölümünden 2012 yılında mezun oldum. 2013 yılında Tokat’ta formasyon belgemi aldım. 2013 yılından bu yıla kadar atanamadım. Bu yılda KPSS’den 83,5 puan almama rağmen atanamıyorum. Bende baktım olacak gibi değil köy kültürlü olduğum için köye dönüş yaptım. Köyümde ise babadan kalma 3 ineğim ve 1 buzağım ile geçimimi sağlıyorum” dedi.

"BENİM GİBİ MİLYONLARCA GENÇ VAR": Çamcı, beş yıl üniversite okuduğunu ve yapacak bir şeyin olmadığını ifade ederek, “Köydeki evimde tek başıma kalıyorum annem ve babam İstanbul’da yaşıyor. Bende burada köyde ineklerim, tavuklarım ve hayvanlarım ile vakit geçiriyorum. Yapacak bir şey yok 5 yıl üniversite okumuşum. Geriye dönüp de sil baştan da yapamıyorsun. Yapacağım tek çare burada hayvanları beslemek. Yine de Rabbime şükürler olsun ama atanmayınca da olmuyor. Yıllarca emek vermişsin, çalışmışsın, didinmişsin ve benim gibi milyonlarca genç var. En azından benim geriye döndüğümde yapacağım bir iş var” ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTE VERDİĞİ EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALAMAMAK İNSANIN ZORUNA GİDİYOR": Çamcı, öğretmen olmanın hayalı olduğunu söyleyerek, “Devletten, Cumhurbaşkanımız ve bakanımızdan eğer sesimi duyarlarsa isteğim temennim 3 ineğim var, eğer uygun koşullarda imkan sağlarsalar ben hayvanlarımı çoğaltmak istiyorum. Gönül ister ki atanayım ama olmuyor. Eğer imkan sağlarlarsa işletmemi büyütüp vatana, millete hayırlı bir genç olmaya çalışacağım. Öğretmen olmak açıkçası hayalimdi. Annem ve babam bize çok emek verdi. Diğer 3 ağabeyim öğretmen. Gönül isterdi ki ben de öğretmen olayım. Okuduk öğretmenliği ama olmadı. Geçmişte verdiğimiz emeklerin karşılığını alamamak insanın zoruna gidiyor. İnsanlar diyorlar ‘sen üniversite okudun 4 yıl buraya tekrar niye geldin' anlam veremiyorlar. Benimle beraber okuyan arkadaşların sosyal medyada paylaşımların gördükçe insanın zoruna gidiyor. İnsan keşke benim de öğrencilerim olsaydı diyor. Ama bu halime de şükürler olsun mutluyum” şeklinde konuştu.

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