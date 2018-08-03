Geçtiğimiz günlerde Suriye’den hareket edip, Kocaeli Hereke limanına gelen ’Souria’ adlı kargo gemisi, yük aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında boğaza giriş yaptı.
En son 2012 yılında boğazdan geçiş yapan Suriye bayraklı gemi, 18.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi.
Boğazdan ağır yol ilerleyen gemi, 2 saatte geçişini tamamladıktan sonra Karadeniz’e açılıp Rusya’nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı.
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YORUM YAZIN 6 yıl sonra bir ilk: Boğazdan böyle geçti! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
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