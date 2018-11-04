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6 yaşındaki öğrenci öğretmeninden dayak yedi

6 yaşındaki öğrenci öğretmeninden dayak yedi

İzmir'de, ilkokul birinci sınıf öğrencisi bir çocuk okuması iyi olmadığı gerekçesiyle sopayla dövüldü. Olayı öğrenen aile yaşananlar nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 00:32 - Güncelleme: 04-11-2018 00:32

İzmir'de, ilkokul birinci sınıf öğrencisi bir çocuk, iddialara göre ders sırasında yazıları okuyamadığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından sopayla kaba etine vurularak dövüldü. Kaba etinde kızarıklıkların meydana geldiği 6 yaşındaki öğrenci, "Öğretmenim beni tekrar dövecek" endişesiyle okula gitmezken, aileyse yaşananlara tepki gösterdi.

Olay, Konak ilçesinde bulunan Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu'nda meydana geldi. 1. sınıfta okuyan T.K. (6), iddiaya göre derste öğretmeninin gösterdiği yazıları okuyamadı. Bu duruma sinirlenen sınıf öğretmeni M.N., 6 yaşındaki çocuğun kaba etine birkaç kez sopayla sert bir şekilde vurdu. Aldığı sopa darbelerinin acısına dayanamayan T.K. gözyaşlarına boğuldu. Ders sonrası annesinin yanına giden minik T.K., önce korkusundan annesine bir şey anlatamadı. T.K. daha sonra da öğretmeninin kendisini dövdüğünü söyledi.

T.K., 'yeniden dayak yerim' düşüncesiyle okula gidemediğini anlatarak, "Zil çalınca sınıfa girdik. Derste öğretmen okuyamadım diye birkaç kere popoma vurdu. Sonra ‘geç yerine’ dedi. Ben de ağladım ve anneme söyledim. Okulumu seviyorum ama öğretmenimden korkuyorum. Başka sınıfta okumak istiyorum" dedi. T.K., öğretmeninin aynı gün kendisinin dışında iki erkek öğrenciye daha dayak attığını ifade etti.

"ARKASINDA SOPA İZİ GÖRDÜM"

25 yaşındaki anne B.K. de, çocuğunu tüm gün okul çevresinde beklediğini belirterek, "Çocuğumu okulda beklerken ağlayarak teneffüse çıktı. ‘Anne öğretmenim bağırdı’ dedi. O sırada vurduğunu söylemedi. Sonra tekrar sınıfa girdi, bir sonraki teneffüste sendelediğini fark ettim, yine ağlıyordu. Kıyafetini indirdiğimde arkasında sopa izi gördüm. Öğretmeni, oğlum okuyamadığı için sopa ile vurmuş. Çocuğum acıdan ağlıyordu. Öğretmeni ikaz ettiğimde özür dilemedi ama ertesi gün eşimden özür diledi ve vurduğunu kabul etti. Sopa izinin fotoğrafını çektim; ama ertesi gün kızarlık geçtiği için darp raporu alamadık. Başka öğrencilerin de kulağını çekiyormuş, ellerine ve ayaklarına vuruyormuş. Sopam var’ diyormuş" dedi.

"ÖĞRETMEN KABUL ETTİ"

28 yaşındaki baba G.K. de, öğretmenden şikayetçi olacaklarını söyledi. G.K., şöyle devam etti:

"Akşam işten geldiğimde durumu öğrendim ve büyük bir şok yaşadım. Ertesi gün işe gitmeyip öğretmeni buldum. Yaptığı şeyi kabul etti. Disiplin için bunları yapmış ve pişman olduğunu söyledi. Kendince disiplini sopası ile veriyormuş. Darp raporu alamadık ama Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet dilekçesi yazacağım. Bu şiddetin bir cezası olması gerekiyor. Diğer velilerle de konuştuk. Bu öğretmenin sopasını tüm öğrenciler biliyor ve korkuyor ama hiçbir veli henüz şikayette bulunmamış. Çocuğum okulundan soğumadı ama sınıfa gitmek, o öğretmenle ders yapmak istemiyor. Biz de çocuğumuzu o öğretmenin sınıfına göndermek istemiyoruz. Sınıf değişikliği, okul değişikliği ya da öğretmenin okuldan atılmasını isteyeceğiz."

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konu hakkında inceleme başlattığını bildirdi.

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