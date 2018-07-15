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6 üniversiteye rektör atandı! İşte yeni atanan rektörler

6 üniversiteye rektör atandı! İşte yeni atanan rektörler

Cumhurbaşkanı kararıyla YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi. Dokuz Eylül, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'ne de yeni rektörler atandı.

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 10:38 - Güncelleme: 15-07-2018 10:38

YÖK üyeliğine ve altı üniversiteye atama
- Cumhurbaşkanı kararıyla YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi 
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar atandı
 
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı kararıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi. 

YÖK üyeliğine ve altı üniversiteye atamalar yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kundemacı 15 Temmuz 2018 11:33 Bu rektörler üniversitelerde yapılan ön seçimler esas alınarak mı yapılıyor? Yoksa isteyen istediğini şeklinde mi atanıyor?

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