6 ülkeden ABD için kritik öneri

Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelen ve sonrasında toplantı düzenleyen Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi, Arap Barış Girişimi için ABD'ye alternatif bir arabulucu arayışını önerdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah toplantı öncesi Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesini kabul etti.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK...'

Kral Abdullah, "Kudüs'teki tarihi ve yasal haklarını korumada ve Doğu Kudüs'ü başkent olan bağımsız bir Filistin devleti kurma çabalarında Filistinli kardeşlerimizi desteklemek için çabaları yoğunlaştırmak ve Arapların tutumlarında koordinasyonu sağlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah, "Kudüs meselesi, Filistinliler ile İsrailliler arasında adil, kalıcı bir barış anlaşması, iki devlete dayalı ve uluslararası meşruiyeti olan kararlar temelinde çözülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki İslamın ve Hristiyanlığın kutsalları üzerinde vesayetine dikkati çeken Kral Abdullah, ülkesinin Müslümanlar ile Hristiyanların mukaddesatının korunması noktasında dini ve tarihi sorumluluklarını üstlenmek için her türlü çabayı göstereceğini kaydetti.

Toplantının ardından, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ortak basın toplantısı düzenledi.



Safedi, bakanlarla yaptıkları görüşmenin bir istişare ve koordinasyon toplantısı olduğunu ve Arap Birliği'nin bu konuyla görevlendirilmesi ile ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararının engellenmesinin görüşüldüğünü kaydetti.

'KUDÜS'ÜN ÜSTÜNDE DAVA YOK'

"Arap ve İslam dünyası için Kudüs'ün üstünde bir dava yoktur." ifadelerine yer veren Safedi, uluslararası toplumla ortak hareket ederek ABD'nin kararını kabul etmeyeceklerini, taleplerinin başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tanınması olacağını vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi'nin Arap Zirvesinin olağanüstü toplanması konusunu görüşmek için tekrar toplanacağını aktardı.

'ABD'YE ALTERNATİF' ÖNERİSİ

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ise "Komite, Arap Barış Girişimine ABD'ye alternatif bir arabulucu aranmasını önerdi. Ancak şu ana kadar Arap Barış Girişimin sürmesi dışında başka bir adım yok." ifadelerini kullandı.