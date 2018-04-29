6 ton dağıtıldı: Yakalamak için akın ettiler!

MANİSA'da, bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı.

Ellerini havaya kaldıran binlerce kişi, mesir mucunlarından kapmak için birbiriyle yarıştı.

Şemsiyeler, bu yıl da macunların doldurulması için ters çevrildi.