MANİSA'da, bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı.
Ellerini havaya kaldıran binlerce kişi, mesir mucunlarından kapmak için birbiriyle yarıştı.
Şemsiyeler, bu yıl da macunların doldurulması için ters çevrildi.
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YORUM YAZIN 6 ton dağıtıldı: Yakalamak için akın ettiler! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
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