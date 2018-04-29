6 ton dağıtıldı: Yakalamak için akın ettiler!

UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde mesir macunu saçımı yapıldı.

6 ton dağıtıldı: Yakalamak için akın ettiler!

Festival için cadde ve sokakları süslenen kentte kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'da mehteran marşları eşliğinde başladı.

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6 ton dağıtıldı: Yakalamak için akın ettiler!

Manisalıların Türk bayrakları ile eşlik ettiği yürüyüşe Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Vali Hakan Güvençer, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, protokol üyeleri ve yabancı delegasyon katıldı.

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6 ton dağıtıldı: Yakalamak için akın ettiler!

Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi temsil edenler de kortejde en önde yer aldı.

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6 ton dağıtıldı: Yakalamak için akın ettiler!

Festivale katılan halk oyunları ekipleri de kortejde yer alarak yürüyüş sırasında yöresel danslarını sergiledi.

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