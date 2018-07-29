6 kişiye mezar olan bottan sağ çıktı bakın o FETÖ'cü kim?

Gece saat 23.30 sıralarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na kaçmak isteyen bir grup FETÖ firarisinin bulunduğu tekne batmış 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi ise kurtarılmıştı. Bir kişinin ise arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kurtarılan kişilerin yapılan kimlik sorgulamalarında firari FETÖ’cüler olduğu belirlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in yeğeninin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay’ında içinde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındıktan sonra Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edildi.

15 TEMMUZ SONRASI FİRAR ETMİŞTİ: Bu sırada FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in yeğeninin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay kameralara yansıdı. Akay’ın 15 Temmuz sonrasında firari olduğu ve bugüne kadar arandığı öğrenildi.