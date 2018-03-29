6 kişinin ölümüne neden olan beyaz araç bulundu!

Kaza, geçen 25 Mart'ta Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm'ün şerit değiştirmesiyle otomobil, karşı yönden gelen, Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (29) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan kazada Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip, MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak belirlediği aynı model ve renkte 200 otomobili incelemeye aldı. İncelemede kazaya neden olan otomobilin 38 plakalı beyaz renkli lüks bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda makas atarak ilerlediği belirlendi. Ekipler lüks otomobili kent merkezinde bir binanın otoparkında buldu. Otomobilin hasarlı olduğu görüldü. Aracın sürücüsünün A.Ö. olduğu ve Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Olayın zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kayseri’de meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 38 KY plakalı, beyaz renkli araç bir binanın otoparkında bulunurken, sürücüsünün Gürcistan’a kaçtığı belirlendi. 25 Mart’ta Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde, Malatya yolu istikametinden şehir yönüne giden 38 E 4730 plakalı araç, 38 KY plakalı beyaz renkli aracın sıkıştırması sonucu kaldırıma çarparak yolun karşı tarafına geçerek, cenaze taşıyan 41 BD 308 Kocaeli plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada Mehmet Üzüm (36), Zehra Üzüm (29), Safiye Nur Üzüm (6), Mustafa Üzüm (29), Hamza Üzüm (8) ve Soner Üzüm (21) hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliği’nce olayla ilgili yapılan araştırmada 38 KY ile başlayan yaklaşık 200 adet beyaz araç üzerinde inceleme yapıldı. İncelemede makas atarak kazaya sebebiyet veren aracın 38 KY plakalı marka araç olduğu, sürücüsünün A.Ö. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Şüpheli A.Ö.’nün olaydan sonra 27 Mart'ta sabah saat 05.30 sıralarında karayolu ile sarp sınır kapısından Gürcistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Olaya karışan şüpheli oto yapılan çalışmalarda bir binanın kapalı otoparkında kazalı bir şekilde park halinde bulundu. Gürcistan’a kaçan şüpheli A.Ö.’nün yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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