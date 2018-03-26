6 gün önce alkollü yakalanan otobüs şoförü kazada öldü!

KÜTAHYA’da 6 gün önce polis denetiminde alkollü olarak özel halk otobüsünü kullanırken yakalanan ve sürücü belgesine el konulan İsmail Türkan (31), Eskişehir’de otomobille beton bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan arkadaşı Mustafa Kara (28) ise yaralandı.

6 gün önce alkollü yakalanan otobüs şoförü kazada öldü!

Eskişehir’de bu sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, İsmail Türkan yönetimindeki 34 PG 4748 plakalı otomobil, çevre yolu Polis Okulu kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücü İsmail Türkan olay yerinde öldü, yanında oturan Mustafa Kara yaralandı.

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6 gün önce alkollü yakalanan otobüs şoförü kazada öldü!

Kara ambulansla yakındaki Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen İsmail Türkan’ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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6 gün önce alkollü yakalanan otobüs şoförü kazada öldü!

Kazayla ilgili soruşturma sürerken sürücü İsmail Türkan’ın 6 gün önce Kütahya’da polisin yaptığı kontrolde alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalandığı ortaya çıktı.

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6 gün önce alkollü yakalanan otobüs şoförü kazada öldü!

Polis ekipleri 1,13 promil alkollü olduğunu belirledikleri İsmail Türkan’ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el koyup, alkollü araç kullanmak suçundan da 1253 lira para cezası kesti.

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