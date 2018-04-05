6 bin lira maaş alan şoförün kim olduğu ortaya çıktı!

Elektrik Dairesi eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın makam şoförü Hüseyin İnce, “2 yıl boyunca aldığım ek mesai, ayda ortalama 2770 lira, toplam 66 bin 500 liradır. Yargısız infaz yapılıyor” diye kendini savunurken, Başbakanlık Denetleme Kurulu, makam şoförü başta olmak üzere kurumdaki fazla mesailer hakkında inceleme başlattı.

MAKAM ŞOFÖRÜ ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Makam şoförüne maaş artı ek mesaiyle birlikte aylık 20 bin lira ödenek, KKTC medyasının birinci gündem maddesi. Birçok gazete, haberi birinci sayfalarından verirken, fazla mesaileri onaylayan kişinin Elektrik Dairesi’nin geçen ay görevinden ayrılan Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, makam şoförünün ise, Hüseyin İnce olduğu ortaya çıktı.

ARIZALARA DA GİTMİŞ

Halen Elektrik Dairesi Koordinasyon Başkanlığı’nı yürüten eski Genel Müdür Erdoğan, makam şoförüne 2 yıl boyunca ayda ortalama 14 bin lira fazla mesai ödediği haberlerine tepki gösterdi ve “Müdürün makam şoförü olması zaruridir. 2 yılda verilen ek mesai ise, söylendiği gibi 336 bin lira değil, 64 bin 500 lira. Bu fazla mesai, mesai dışında şoförlük ve benimle birlikte arızalara gidermek için çalışmasından kaynaklanıyor” dedi.

ŞOFÖR EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Emeklilik başvurusunda bulunan makam şoförü Hüseyin İnce de benzer cümleler kullandı. “Medyada yargısız infaz yapılıyor. Aldığım fazla mesai toplam 66 bin 500 lira, aylık ortalama 2770 lira” diye konuştu.

Elektrik Dairesi’ndeki fazla mesailer, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun da konusu oldu. Denetleme Kurulu, Elektrik Dairesi’nden tüm personelin fazla mesaileriyle ilgili belgeleri alarak inceleme başlattı. Hazırlanacak rapor, Başbakan Tufan Erhürman’a verilecek.



MALİYE BAKANI: EK MESAİLER İKİNCİ İŞ OLDU

KKTC kamusundaki fazla mesailer, ülkenin en büyük mali sorunlarından biri. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2018 bütçesi Meclis’te onaylanırken yaptığı konuşmada, başarısız oldukları tek konunun sürekli artan fazla mesailer olduğunu belirterek, “Devamlı surette artan ve adeta ikinci bir iş olarak karşımızda duran ve 2017 yılında ise 120 milyon liraya ulaşan ek mesai ödemeleri kamu maliyesi açısından sürdürülebilir değil. Bu sorun, hükümetimiz tarafından sorgulanmalı” ifadelerini kullandı.