6 aylık bebeğin annesine son bakışı yürek burktu!

22 gündür kayıp olarak aranırken çalılıklarda cesetleri bulunan Berat (9) ve 6 aylık Kürşat Ayalp'in annesi Gül Gülizar Ayalp için Narlı Mahallesi'ndeki cemevinde tören düzenlendi. Cemevindeki taziye evinde bir masaya genç kadının fotoğrafı ile yanan mumlar bırakılırken, yakınları fotoğraf önünde gözyaşı döktü.

"DAHA 27 YAŞINDAYDIN": Cemevi morgundan çıkarılan Gül Gülizar Ayalp'in cenazesi, cemevi bahçesine getirildiği sırada ablası Asiye Güven ile annesi Fatma Balta baygınlık geçirdi. Baba Mehmet Efilti, kızının tabutuna dokunarak, "Gülizar beni yaktın gittin" diyerek gözyaşı döktü. Genç kadının ablası Asiye Güven de "Gül ben öleydim. Kalk Gül ne olursun kalk. Kalk gidelim evimize gidelim" diyerek feryat etti. Yakınlarının yardımıyla ayakta durmaya çalışan anne Fatma Palta ise kızının tabutunu öperek, "Güllü Güllü, kurban olayım sana Güllü. 27 yaşındaydın" diyerek ağıt yaktı.