6 aylık bebeğin annesine son bakışı yürek burktu!

22 gündür kayıp olarak aranırken çalılıklarda cesetleri bulunan Berat (9) ve 6 aylık Kürşat Ayalp'in annesi Gül Gülizar Ayalp için Narlı Mahallesi'ndeki cemevinde tören düzenlendi. Cemevindeki taziye evinde bir masaya genç kadının fotoğrafı ile yanan mumlar bırakılırken, yakınları fotoğraf önünde gözyaşı döktü.
"DAHA 27 YAŞINDAYDIN": Cemevi morgundan çıkarılan Gül Gülizar Ayalp'in cenazesi, cemevi bahçesine getirildiği sırada ablası Asiye Güven ile annesi Fatma Balta baygınlık geçirdi. Baba Mehmet Efilti, kızının tabutuna dokunarak, "Gülizar beni yaktın gittin" diyerek gözyaşı döktü. Genç kadının ablası Asiye Güven de "Gül ben öleydim. Kalk Gül ne olursun kalk. Kalk gidelim evimize gidelim" diyerek feryat etti. Yakınlarının yardımıyla ayakta durmaya çalışan anne Fatma Palta ise kızının tabutunu öperek, "Güllü Güllü, kurban olayım sana Güllü. 27 yaşındaydın" diyerek ağıt yaktı.
BEBEĞİNİ TABUTUN ÜSTÜNE KOYDULAR: Törende kardeşi Kürşat'ı öptükten sonra annesinin tabutunu dokunan Berat Ayalp da gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alınıp cenaze namazının kılınmasının ardından tabutun üzerine yakınları tarafından battaniye ve eşarp örtüldü. Bu sırada bir yakını 6 aylık Kürşat'ı annesinin tabutunun üzerine bıraktı. Bebeği tabutun üstünde görenler gözyaşlarına hakim olamadı.
Törenin ardından kadınlar tarafından omuzlanan Gül Gülizar Ayalp'in tabutu cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı giderken Gül Gülizar Ayalp'ın kayınvalidesi Sibel Ayalp gözyaşı döktü. Ayalp'in cenazesi götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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