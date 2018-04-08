6 ay boyunca öksürük ateş dinmedi akciğerinden prezervatif çıktı!

Okuyacağınız olay, gerçekten akılalmaz... 27 yaşındaki genç kadın rahatsızlandı. Önce basit bir nezle veya grip olduğunu düşündü. Defalarca hastaneye gitti. Ancak tüm gerçekler, 6 ay sonra ortaya çıkacaktı.
27 yaşındaki bir kadın altı ay boyunca aralıksız devam eden öksürük, ateş ve balgam şikayeti üzerine antibiyotik aldı. Doktorlar onu grip, soğuk algınlığı tedavisine yönlendirdiler. Daha sonra tam teşekkülü bir test yapıldı.
Genç kadına daha sonra tüberküloz teşhisi konuldu. Ve tüberküloz tedavisi oldu. Ancak genç kadının öksürükleri, ağrıları ve diğer belirtiler bir türlü geçmek bilmedi. Ta ki son yapılan teste kadar.
Aylardır grip belirtileri gösteren genç kadın gerçeği öğrenince şoke oldu. Bütün bunlara akciğerine kaçmış bir prezervatifin sebep olduğu öğrenildi.
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