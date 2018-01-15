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6 adımda çocuğunuzu kış hastalıklarından korumanın yolları

6 adımda çocuğunuzu kış hastalıklarından korumanın yolları

Çocuğunuzun bağışıklık sitemini güçlendirmek ve sağlıklı kalmasını sağlamak için bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Seda Günhar, çocukları kış hastalıklarından koruyan önerileri adım adım sıraladı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 11:58 - Güncelleme: 15-01-2018 11:58

Soğuk, rüzgarlı ya da karlı havalar, okul zamanı kalabalık sınıflar, tatil döneminde ise AVM ve eğlence merkezi gibi alanlarda geçirilen vakitler, kış aylarında çocukların sık hastalanmasına neden oluyor. Çocuğunuzun bağışıklık sitemini güçlendirmek ve sağlıklı kalmasını sağlamak için bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Seda Günhar, çocukları kış hastalıklarından koruyan önerileri adım adım sıraladı.

1. ADIM: Güçlü bir bağışıklık sistemi için, sağlıklı beslenme ve yeterli dinlenme iki altın kuraldır. Çocuğun beslenmesinin tüm besin gruplarını (et, süt, sebze ve tahıl) dengeli bir şekilde içerdiğinden emin olunmalıdır. 3 ana ve en az 2 ara öğünden oluşan sağlıklı ve düzenli bir beslenme programı uygulanmalıdır. Ayrıca yeterince dinlendiğinden ve uykusunu almalıdır.

2. ADIM: C vitamini depolanan bir vitamin olmadığından, C vitamininden zengin sebze ve meyveler çeşitlendirilerek günlük olarak tüketilmelidir. Sebzelerden brokoli, lahana, karnabahar, kereviz, ıspanak, pazı ve turp; meyvelerden portakal, mandalina ve limon gibi turunçgiller, elma, kivi savunma mekanizmasını güçlendirmede etkili olmaları nedeniyle kış aylarında mutlaka tüketilmelidir.

3. ADIM: Bağışıklık sistemini güçlendirmek adına, kan değerleri ölçtürüp, eksiklikleri tespit etmeden ve en önemlisi doktora danışmadan vitamin takviyesi kullanılmamalıdır. Yüksek dozda vitamin, kalp rahatsızlıklarından toksik zehirlenmelere pek çok sağlık sorununa neden olabilir.

4. ADIM: Kaliteli ve yeterli protein tüketimi vücudun büyümesi ve gelişmesinde önemli rol oynar. Bununla birlikte, hastalık dönemlerinde vücuttan protein atımı olur. Bu nedenle, özellikle enfeksiyon hastalıklarında ve sonrasında protein tüketimini arttırmak önem kazanır. Kırmızı et, balık ve tavuk sadece proteince değil aynı zamanda minerallerce de zengindir. Omega 3 yağları bakımından da zengin olan balıkların haftada en az 1 kez tüketilmelidir.

5. ADIM: Antikorları üreten bağışıklık hücrelerinin %70’i sindirim sistemi içinde yaşar ve probiyotikler hastalıklara neden olan mikroorganizmaların çoğalmalarını engeller. Araştırmalar probiyotik tüketen bireylerin enfeksiyonlara karşı yaklaşık %50 oranında daha dirençli olduğunu gösterir. Ev yapımı doğal yoğurt, doğal yoğurttan yapılmış ayran ve kefiri beslenme programınıza alarak, probiyotik haplara ihtiyaç duymadan doğal yollardan çocuğun probiyotik gücü kolaylıkla artırılabilir. Boza ve ev yapımı turşular da probiyotik gücü artırıcı besinlerdir. Fazla ilaç kullanımı ve özellikle de antibiyotik kullanımı vücudun probiyotik gücünü azaltmaktadır. Probiyotik zengini yiyecek ve içeceklerin alımı kadar, probiyotik bakterileri besleyen ve onların çoğalmalarını sağlayan lif yapıdaki prebiyotikleri (pırasa, patlıcan, soğan ve sarımsak da bulunur) de beraberinde tüketmek önemlidir.

6. ADIM Çocukların hasta olan arkadaşları ile bir arada olmaması da alınabilecek önemli bir önlemdir. Çocukların hastayken okula gönderilmemesi, tatil dönemindeyse hastalanabileceği ortamlardan uzak tutulması gerekir. Evdeki yetişkinlerde hastalık varsa çocuğa sarılıp onu öpmemeleri önemlidir.

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