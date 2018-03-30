‘6-7 polisiz çorba parası ver git’ dedi başı belaya girdi!

İstanbul Bakırköy’deki trafik çevirmesinde türkü bardan dönerken alkollü çıkan Engin G.’ye, trafik cezası yazmak yerine, “6-7 polisiz çorba parası ver git” dediği öne sürülen Polis Ş.Ç.’nin 12 yıla kadar hapsi istendi. Engin G. de rüşvet vermekten yargılanıyor.

''ÇORBA PARASI VER GİT''

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre: Fatma B. ile Engin G., eğlenmeye gittikleri türkü barda alkol aldıktan sonra eve dönüyordu. Engin G.’nin arabasının şoför koltuğunda Fatma B. vardı. Ataköy girişinde trafik polisi aracı durdurdu. Araçtan inen Engin G., polis memuru Ş.Ç. ile polis otosunun arkasına geçti. Ş.Ç., alkol alıp almadığını sordu, Engin G. ise yarım şişe bira içtiğini belirtince, “Ağzını sürsen dahi aracın bağlanır. 2 bin-3 bin lira trafik cezası yazılır. 6-7 polisiz, çorba parası ver git” dedi.

ARKADAŞI İHBAR ETTİ

Bunun üzerine Engin G. 50 lira para verdi. Ş.Ç. miktarı beğenmeyip ‘Biz kalabalığız’ deyince 50 lira daha verdi ve olay yerinden trafik cezası yazılmadan ayrıldılar. Yaşananlardan rahatsız olan Fatma B. 155’i arayarak polis memurunu ihbar etti.

DAVA AÇILDI

Daha sonra Engin G., emniyetteki personel listesi üzerinden Ş.Ç.’yi tespit etti. Rüşveti alan polis memuru Ş.Ç. ve rüşveti veren Engin G. hakkında ‘Rüşvet alıp vermek’ suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘O TARİHTE BAŞKA BİR TRAFİK UYGULAMASINDAYDIM’

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan polis memuru Ş.Ç. suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “17 Kasım 2015’te ve 18 Kasım 2015 akşamı ben Millet Caddesi'nde Eresin Oteli'nin önünde uygulama için görevlendirilmiştim. Ayrıca Eresin Otel önünde yaptığımız uygulamada yazdığım ceza makbuzlarından örnek de sunuyorum. Benim aynı anda hem Eresin Otel önünde hem de Ataköy girişinde bulunmam mümkün değildir. İlgili şahsın zannedersem alkollü olması nedeniyle ve plakaları karıştırmış olma ihtimali nedeniyle bu şekilde beyanda bulunduğunu düşünüyorum” dedi.

‘CEZA YAZILMAMASINA KIZDIM’

Olayı ihbar eden Fatma B. ise türkü bar dönüşü çevrildiklerini anlatarak “Ataköy girişinde trafik polisleri uygulama yapıyordu. Aracı durdurdular. Görevli polis camı açmasını söyledi. Engin açınca alkol var mı diye sorunca, var dedi. O da araçtan inmesini ve polis aracının yanına gitmesini söyledi. Ben bu sırada bunu söyleyen polisin yüzünü görmedim, zaten gece karanlıktı. Yaklaşık 5 dakika kadar ya sürdü ya sürmedi. Engin geri geldi ve polislere 100 TL verdiğini ve bu işten kurtulduğunu söyledi ve araçtan oradan ayrıldık. Ben de bu duruma sinirlendim ve 155’i arayıp bu durumu ihbar ettim. Engin kendisine ceza yazmadıklarını söylediği için buna kızdım ve bu nedenle ihbar ettim. Çünkü Engin de ben de o gece alkollüydük” şeklinde konuştu.

Mahkeme, Engin G.’nin ifadesinin alınması için yakalama kararı vererek duruşmayı erteledi.