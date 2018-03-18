57. alayın hikayesi Çanakkale Zaferi'nin şanlı tarihi

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında büyük rol oynayan 57. alayın gurur dolu hikayesini hep birlikte öğrenelim.

57. alayın hikayesi Çanakkale Zaferi'nin şanlı tarihi

Yaklaşık 300.000 askerimizi kaybetsek de Çanakkle Zaferi Türk milletinin gurur günlerinden biri olarak 103 yıldır kutlanıyor. 1915 yılında Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında en önemli unsurlardan biri olan 57. alayın hikayesini sizlerle paylaşıyoruz.

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57. alayın hikayesi Çanakkale Zaferi'nin şanlı tarihi

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Savaşın kazanılmasında önemli rol alan 57. Alay'ın hikayesi inanılmaz.

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57. alayın hikayesi Çanakkale Zaferi'nin şanlı tarihi

57. Alay, Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı kabul edilen Anzak Çıkarmasını durdurmak amacıyla 25 Nisan 1915 sabahı harekete geçen Osmanlı alayıdır.

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57. alayın hikayesi Çanakkale Zaferi'nin şanlı tarihi

19. Fırka'ya bağlı üç alaydan (72, 77 ve 57) biri olarak Tekirdağ Yarkışla mevkiinde 1 Şubat 1915 tarihinde kurulan 57. Alay'ın alay komutanı, Hüseyin Avni Bey (Arıburun)'dir.

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