57. alayın hikayesi Çanakkale Zaferi'nin şanlı tarihi

Yaklaşık 300.000 askerimizi kaybetsek de Çanakkle Zaferi Türk milletinin gurur günlerinden biri olarak 103 yıldır kutlanıyor. 1915 yılında Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında en önemli unsurlardan biri olan 57. alayın hikayesini sizlerle paylaşıyoruz.
Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Savaşın kazanılmasında önemli rol alan 57. Alay'ın hikayesi inanılmaz.
57. Alay, Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı kabul edilen Anzak Çıkarmasını durdurmak amacıyla 25 Nisan 1915 sabahı harekete geçen Osmanlı alayıdır.
19. Fırka'ya bağlı üç alaydan (72, 77 ve 57) biri olarak Tekirdağ Yarkışla mevkiinde 1 Şubat 1915 tarihinde kurulan 57. Alay'ın alay komutanı, Hüseyin Avni Bey (Arıburun)'dir.
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