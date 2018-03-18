57. alayın hikayesi Çanakkale Zaferi'nin şanlı tarihi

Yaklaşık 300.000 askerimizi kaybetsek de Çanakkle Zaferi Türk milletinin gurur günlerinden biri olarak 103 yıldır kutlanıyor. 1915 yılında Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında en önemli unsurlardan biri olan 57. alayın hikayesini sizlerle paylaşıyoruz.