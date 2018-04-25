57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı! Binler dedelerine yürüdü

Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüş öncesinde Kocadere köyü kamp alanında sabah namazı kılındı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, alandaki vatandaşlara yarma çorbası dağıttı. Yürüyüş Conkbayırı'na kadar devam etti ve burada düzenlenen törenle tamamlandı. Öte yandan Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı münasebetiyle Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Anzak Koyu'nda, "Şafak Ayini" düzenlendi.