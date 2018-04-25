57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı! Binler dedelerine yürüdü

Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüş öncesinde Kocadere köyü kamp alanında sabah namazı kılındı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, alandaki vatandaşlara yarma çorbası dağıttı. Yürüyüş Conkbayırı'na kadar devam etti ve burada düzenlenen törenle tamamlandı. Öte yandan Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı münasebetiyle Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Anzak Koyu'nda, "Şafak Ayini" düzenlendi.
Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen ’57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ne katılanlar, ilk olarak Eceabat İlçesi’ne bağlı Kocadere Köyü’nde kamp kurdu.
Yürüyüş öncesinde katılımcılara Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tümü şehit düşen 57’inci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı.
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