55'lik Aydan Şener'in bikinili fotoğrafı olay oldu

1981 yılının Türkiye güzeli olan 55 yaşındaki oyuncu Aydan Şener, yazlık evinde çektirdiği bikinili fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Şener'in bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.

55'lik Aydan Şener'in bikinili fotoğrafı olay oldu

1981 yılının Türkiye güzeli olan ve Türk sinemasının yaşlanmayan güzellerinden 55 yaşındaki başarılı oyuncu Aydan Şener, yazlık evinde çektirdiği bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Aydan Şener'in bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı. Şener'in bikinili pozuna bir takipçisi "Bir kadın her yaşta güzel olur mu arkadaş" yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi de Şener'in yıllara meydan okuduğunu belirtti. Birçok takipçisi Aydan Şener'i nazara karşı uyardı.

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55'lik Aydan Şener'in bikinili fotoğrafı olay oldu

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR: Öte yandan Aydan Şener, yapımcılığını Yüksel Aman'ın üstlendiği ve hafta sonları sabah kuşağında yayınlanacak program için anlaşma imzaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Şener “Sürpriz bir programla çok yakında Kanal D ekranlarında sizlerle birlikte olacağım. Yapımcımla imzayı attık.." ifadelerini kullandı.

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55'lik Aydan Şener'in bikinili fotoğrafı olay oldu

İşte Aydan Şener'in tatilinden yaptığı paylaşımlar...

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55'lik Aydan Şener'in bikinili fotoğrafı olay oldu

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