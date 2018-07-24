55'lik Aydan Şener'in bikinili fotoğrafı olay oldu

1981 yılının Türkiye güzeli olan ve Türk sinemasının yaşlanmayan güzellerinden 55 yaşındaki başarılı oyuncu Aydan Şener, yazlık evinde çektirdiği bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Aydan Şener'in bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı. Şener'in bikinili pozuna bir takipçisi "Bir kadın her yaşta güzel olur mu arkadaş" yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi de Şener'in yıllara meydan okuduğunu belirtti. Birçok takipçisi Aydan Şener'i nazara karşı uyardı.