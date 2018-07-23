53'lük Derya Tuna genç mankenlere taş çıkardı

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna önceki gün yakın arkadaşı ile birlikte Bitez'de görüntülendi. Uzun süre güneşlenen Derya Tuna, daha sonra kendisini denize bıraktı. Fit vücudu ile dikkat çeken Derya Tuna, uzun süre denizin tadını çıkardı. Derya Tuna akşam saatlerinde ise 18 yıllık aşkı İbrahim Tatlıses ile Bodrum Ortakent’te bir balıkçıda yemekteydi.

ESPRİYİ PATLATTI: Derya Tuna akşam saatlerinde ise 18 yıllık aşkı İbrahim Tatlıses ile Bodrum Ortakent’te bir balıkçıda yemekteydi. Mekan çıkışı eski aşkına destek olan ve İbrahim Tatlıses’in yanından bir an olsun ayrılmayan Derya Tuna, "18 yıllık vefa budur" dedirtti. Mekan içinde hayranlarının etrafını sararak fotoğraf çektirme istekleri üzerine İbrahim Tatlıses, "Oo bu iş sosyete işine döndü" diyerek espri yaptı.