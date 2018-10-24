533 milyon liralık alacağını 10 milyon liraya sattı!

ING Bank 533 milyon TL tutarındaki bireysel ve ticari takipteki alacaklarını 10.1 milyon TL'ye sattı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada satışın Arsan Varlık Yönetim, Armada Varlık Yönetim ve İstanbul Varlık Yönetim'e yapıldığı ifade edildi. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ING Bank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilen yetki çerçevesinde, Bankamızın takipteki alacaklarının satışına ilişkin 17.10.2018 tarihinde düzenlenen ihale sonuçlanmış olup, toplam 533.026.621-TL kayıtlı bedelle izlenen yasal takipteki bireysel ve ticari nitelikli kredi alacaklarımız toplam 10.100.000-TL bedel karşılığında Arsan Varlık Yönetim A.Ş., Armada Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. olmak üzere 3 firmaya satılmıştır."