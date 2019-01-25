52'lik Salma Hayek'ten yürek hoplatan mayolu paylaşım

Hollywood’un 52 yaşındaki ünlü oyuncusu Salma Hayek, sıcak hava ve sahilde olma özlemini Instagram paylaşımıyla duyurdu.
Şu an yeni filmi Molly’nin çekimleri için Londra’da bulunan 52 yaşındaki oyuncu, soğuk havadan bıktığını belirterek mayolu bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. “Dondurucu Londra’da giyinmek beni sahile gitmek için can atar hale getirdi” diyen Hayek, leopar desenli mayosu ve kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topladı.
Yeni yıla memleketi Meksika’da giren Hayek, buradan da bol bol mayolu paylaşım yapmıştı.
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