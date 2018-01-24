  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu

508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu

KANADA'nın British Columbia eyaletinde bilim insanları tarafından 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulunduğu bildirildi. Kootenay Milli Parkı'nda arkeolojik çalışmalar yürüten Toronto Üniversitesi'nden bilim insanları fosillerin sayısının 500'e yakın olduğu belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-01-2018 01:10 - Güncelleme: 24-01-2018 01:10

KANADA'nın British Columbia eyaletinde bilim insanları tarafından 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulunduğu bildirildi. Kootenay Milli Parkı'nda arkeolojik çalışmalar yürüten Toronto Üniversitesi'nden bilim insanları fosillerin sayısının 500'e yakın olduğu belirtildi.

Toronto Üniversitesi'nden Karma Nanglu başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışma, 'Current Biology'isimli bilim dergisinin son sayısında da yayımlandı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye konuşan Nanglu, yeni tespit edilen eski solucan türlerinin milyonlarca yıl öncesine dayanan bazı gizemlerin çözülmesine yardımcı olacağını söyledi.

Nanglu, bu fosillerin grup halinde sülükler ve solucanları içerdiğini aktardı. Karma Nanglu, buluntuların mercan kayalıkları ve okyanuslardaki hidrotermal menfezlerin çevresinde görülen turuncu fön solucanı gibi en güzel deniz solucanlarından bazılarına da ait olduğunu ifade etti.

EŞSİZ BULUNTULAR; Bulunan fosillerin paleontologların en çok ilgilendiği yüze sahip olduğunu kaydeden Nanglu, "Bu eski yumrular bir süredir biliniyordu ama ağızlarını nasıl geliştirdikleri paleontologlar için bir sırdı. Bulduğumuz ve 'kootenayscolex' adını verdiğimiz fosil, gizemi çözmelerinde onlara yardımcı oldu çünkü daha önce bulunan fosiller tam vücut değildi ve bazıları bozulmuştu. Bulunan 500 fosilde baş ve vücut tam, ayrıca daha önce hiç görmediğimiz ayrıntıları görmemize izin verecek kadar çok iyi korunmuş durumda" dedi.

Fosil solucanların kafalarındaki kılların bile yerli yerinde olduğunu anlatan Nanglu, bu buluntuların çeşitli şekillerde ve eşsiz olduğunu dile getirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat