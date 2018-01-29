500T nereden geçiyor-2018 yeni durak sayısı

500T durakları, nerelerden geçiyor 500T güzergahı son durak neresi soruları İstanbulluların merak ettiği soruların başında geçiyor. 500T ilk hareket Tuzla'dan sabaha karşı 04.00, akşam son hareket saati ise 01.08. İstanbul'u bir baştan bir başa dolanan 500T'nin toplan durak sayısı ise 76.

500T SEFER SAATLERİ: İETT yaptığı açıklama ile 500 T 'nin durak sayısının 76 'ya çıktığını belirtti. 500T ile yolculuk yapan bir vatandaş ilk durak ile son durak arasında tam 250 dakika geçirecek.