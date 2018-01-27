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500T güzergahı 76 durak sayısı nereye gidiyor

500T güzergahı 76 durak sayısı nereye gidiyor

500T durakları, 500T nerelere gidiyor güzergahı nasıl? Günde binlerce kişinin seyahat ettiği İstanbul'u bir bştan bir başa dolanan 500T durakları hangisi, 500T nerelerden geçiyor, kaç durağı var soruları haberimizde. 500T toplan 76 duraktan geçiyor. İlk kalkış Tuzla'dan son durak ise Bakırköy.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 13:00 - Güncelleme: 27-01-2018 13:00

500T durakları, nerelerden geçiyor 500T güzergahı son durak neresi soruları İstanbulluların merak ettiği soruların başında geçiyor. 500T ilk hareket Tuzla'dan sabaha karşı 04.00, akşam son hareket saati ise 01.08. İstanbul'u bir baştan bir başa dolanan 500T'nin toplan durak sayısı ise 76.

500T SEFER SAATLERİ: İETT yaptığı açıklama ile 500 T 'nin durak sayısının 76 'ya çıktığını belirtti. 500T ile yolculuk yapan bir vatandaş ilk durak ile son durak arasında tam 250 dakika geçirecek.

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