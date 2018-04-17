500 gramda doğdu 1 saat yaşamaz denildi son haline bakın

Pixie doğduğunda sadece 500 gramdı. Daha doğumuna 12 hafta vardı. Annesi Sharon Grant hamileliği sırasında birtakım zorluklarla karşılaştı.

Pixie doğduğunda sadece 500 gramdı. Daha doğumuna 12 hafta vardı. Annesi Sharon Grant hamileliği sırasında birtakım zorluklarla karşılaştı. Bu nedenle Sharon, sezaryen yöntemiyle doğum yapmak zorunda kaldı.Doktorlar, Pixie’nin bir saatten fazla bile yaşamayacağını düşünüyordu. Yoğum bakım ünitesine alındı ve her şey yapıldı. Annesinin elinden bile büyük değildi. Twitter

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Pixie’yi sıcak tutabilmek için kıyafet bile yoktu. Sadece kafasına minik bir şapka geçirildi. Yöntem sıra dışı olsa da minik bebeğin vücut ısısını dengelemek için yapabilecekleri başka bir şey yoktu. Plastik bir poşetin içine yerleştirilen bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesine aktarıldı. Yöntem kulağa tuhaf gelse de daha önce kullanılmıştı.



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New York Times’tan aktarılanlara göre erken doğan bebeklerin vücutlarından çok hızlı bir şekilde asit salınımı gerçekleşiyormuş. Bu nedenle bebeği plastik poşette tutmak, üzerine battaniye örtmekten daha etkili olmuş.

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