500 gramda doğdu 1 saat yaşamaz denildi son haline bakın

Pixie doğduğunda sadece 500 gramdı. Daha doğumuna 12 hafta vardı. Annesi Sharon Grant hamileliği sırasında birtakım zorluklarla karşılaştı.

500 gramda doğdu 1 saat yaşamaz denildi son haline bakın

Pixie doğduğunda sadece 500 gramdı. Daha doğumuna 12 hafta vardı. Annesi Sharon Grant hamileliği sırasında birtakım zorluklarla karşılaştı. Bu nedenle Sharon, sezaryen yöntemiyle doğum yapmak zorunda kaldı.Doktorlar, Pixie’nin bir saatten fazla bile yaşamayacağını düşünüyordu. Yoğum bakım ünitesine alındı ve her şey yapıldı. Annesinin elinden bile büyük değildi.

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500 gramda doğdu 1 saat yaşamaz denildi son haline bakın

Pixie’yi sıcak tutabilmek için kıyafet bile yoktu. Sadece kafasına minik bir şapka geçirildi. Yöntem sıra dışı olsa da minik bebeğin vücut ısısını dengelemek için yapabilecekleri başka bir şey yoktu. Plastik bir poşetin içine yerleştirilen bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesine aktarıldı. Yöntem kulağa tuhaf gelse de daha önce kullanılmıştı.

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500 gramda doğdu 1 saat yaşamaz denildi son haline bakın

New York Times’tan aktarılanlara göre erken doğan bebeklerin vücutlarından çok hızlı bir şekilde asit salınımı gerçekleşiyormuş. Bu nedenle bebeği plastik poşette tutmak, üzerine battaniye örtmekten daha etkili olmuş.

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500 gramda doğdu 1 saat yaşamaz denildi son haline bakın

Hastanede çalışan doktorlardan birisi, vücut ısılarını dengeleyememeleri halinde bebeklerin plastik poşetlere yerleştirilmesinin normal olduğunu söyledi. Telegraph’tan aktarılanlara göre Sharon, “Bebeğimi poşetin içine koydular ve tuhaf geldi” dedi.

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