50 yıl sonra gelen bebek şoke etti

Bazı aileler sürprizi bozmamak için bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyi doğum anına saklıyor, bazı aileler ise ilk fırsatta bebeğin cinsiyetini kontrol ettiriyor. Bu ailede durum biraz daha karışıktı..

50 yıl sonra gelen bebek şoke etti

Birçok aile çocuklarının cinsiyetini öğreneceği günü büyük bir heyecanla bekler. Ancak Dara Crouch'un ailesinde bu durum biraz daha farklı, genç annenin doğum sonrasında yaşadığı büyük heyecanın sebebini öğrenince şaşıracaksınız...

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50 yıl sonra gelen bebek şoke etti

Bazı aileler sürprizi bozmamak için bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyi doğum anına saklıyor, bazı aileler ise ilk fırsatta bebeğin cinsiyetini kontrol ettiriyor. Dara Crouch ve ailesinin ise bu konuda farklı bir durumu var, 50 yıldır erkek bebeğin doğmadığı bir sülaleye mensup olan Dara Crouch, ilk çocuğu gibi bir kız bebek doğuracağına adı gibi emindi.

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50 yıl sonra gelen bebek şoke etti

Her doğum heyecan yaratır ancak doğumda kız bebek doğuracağına emin olan Dara Crouch'un bir erkek bebek doğurduğunu öğrendiği an çekilen kare, çok fazla şey anlatıyor.

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50 yıl sonra gelen bebek şoke etti

Neely Ker-Fox'un objektifine yansayan doğum anı, Dara’nın doğumun hemen ardından suratında oluşan ifadeyi ölümsüzleştirdi. Fotoğrafçı bu anları şu şekilde anlattı “Altı yıldır doğum fotoğrafçılığı yapıyorum. 100’den fazla doğuma tanık oldum. Ancak hiç böyle bir reaksiyonla karşılaşmadım. Bir gün oğlu büyüyüp annesinin suratındaki sevgi ve şaşkınlık ifadesini görünce çok sevinecek.” Ayrıca doğum sonrasında baba da bu sevinç karşısında göz yaşlarını tutamadı.

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