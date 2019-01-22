50 yıl sonra gelen bebek şoke etti

Bazı aileler sürprizi bozmamak için bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyi doğum anına saklıyor, bazı aileler ise ilk fırsatta bebeğin cinsiyetini kontrol ettiriyor. Bu ailede durum biraz daha karışıktı..

Birçok aile çocuklarının cinsiyetini öğreneceği günü büyük bir heyecanla bekler. Ancak Dara Crouch'un ailesinde bu durum biraz daha farklı, genç annenin doğum sonrasında yaşadığı büyük heyecanın sebebini öğrenince şaşıracaksınız...

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Bazı aileler sürprizi bozmamak için bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyi doğum anına saklıyor, bazı aileler ise ilk fırsatta bebeğin cinsiyetini kontrol ettiriyor. Dara Crouch ve ailesinin ise bu konuda farklı bir durumu var, 50 yıldır erkek bebeğin doğmadığı bir sülaleye mensup olan Dara Crouch, ilk çocuğu gibi bir kız bebek doğuracağına adı gibi emindi.



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Her doğum heyecan yaratır ancak doğumda kız bebek doğuracağına emin olan Dara Crouch'un bir erkek bebek doğurduğunu öğrendiği an çekilen kare, çok fazla şey anlatıyor. Twitter

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