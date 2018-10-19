50 ile 100 milyon arası ölümle sonuçlanan İspanyol gribi nedir? Gribin 5 etkisi

İspanyol gribi salgını Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı bir dönemde meydana geldi. Bu salgın 20. yüzyılda 50 ile 100 milyon arasında ölümüne sebep oldu.

İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi, 1918-1920 yılları arasında H1N1[1] virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır. İspanyol Gribi, 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın (o dönemde yaşayan nüfusunun %5'i) ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgın olmuştur. İspanyol Gribinin bir özelliği, zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok, sağlıklı genç erişkinleri etkilemiş olmasıdır. İşte İspanyol gribinin beş etkisi... Twitter

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GENÇ İNSANLARI HEDEF ALDI Hastalık en çok 20-40 yaş aralığındaki insanları vurdu. Pek çok ailenin gelir getiren, eve bakan bireyleri hayatını kaybetti. En çok da erkekler ve hamile kadınlar hastalıktan etkilendi. Hastalığın bu grubu etkilemesinin sebebi henüz bilinmiyor, ancak yaşlıların bu virüse 1830'lardaki salgından dolayı bağışıklıklarının daha fazla olduğu, çocukların ise doğrudan virüse karşı bağışıklık geliştirdiği varsayılıyor. Twitter

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İSPANYOL GRİBİ ÜLKELERE GÖRE FARKLI SONUÇLAR VERDİ Asyalı bir hastanın hayatta kalma ihtimali, Avrupalı bir hastanın hayatta kalma ihtimalinin 30'da 1 i kadardı. Avrupa içinde de ülkeler arasında çok ciddi farklar vardı. Danimarka'da nüfusun yüzde 0,4'ü hastalık sonucu yaşamını yitirirken, Macaristan'da bu oran üç katına çıkıyordu. Twitter

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