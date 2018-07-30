50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi

KKTC'den Rodos'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi 50 kişi Türkiye'ye teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
İçişleri Bakanlığı: 28.07.2018 tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.
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